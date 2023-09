Scienze Aziendali al top: "Formiamo professionisti"

Quasi 40 anni, 38 per la precisione, vissuti con un obiettivo: essere una eccellenza formativa in grado di fornire le migliori competenze agli allievi e di rispondere, nello stesso tempo, alle esigenze e richieste di precise figure professionali. Questa la mission dichiarata della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi che ha sede a Firenze, nello storico Casone di Sorgane in via Tagliamento (dove oggi dalle 16 si svolge anche l’open day), e conta risultati che sfiorano il 100% riguardo all’impiegabilità dei propri allievi. Ne parliamo con il presidente Claudio Terrazzi che dirige la scuola da sette anni.

Partiamo dall’attualità, avete appena ricevuto il Torrino d’oro.

"Sì, questo premio per noi ha rappresentato una grande soddisfazione perché avere un riconoscimento di quello che la scuola fa dal 1985 sul territorio formando ragazzi, collaborando con le imprese e quindi contribuendo allo sviluppo economico è stato molto importante e ci ha fatto davvero piacere".

A chi sono rivolti i corsi?

"La nostra scuola forma ragazzi dai 18 ai 28 anni, post diploma e laurea dunque, e li forma a entrare nel mondo del lavoro fornendo nozioni dal punto di vista teorico e pratico, anzi posso dire molto pratico perché i nostri docenti sono consulenti d’impresa o anche manager, oltre che docenti universitari che, però, adottano un taglio molto concreto. Noi chiamiamo la nostra scuola il ponte tra la formazione e il mondo del lavoro perché forma figure di cui le imprese hanno bisogno, fa incontrare la domanda con l’offerta".

Dal 1985 ad oggi sono oltre 950 le aziende che hanno ospitato i vostri studenti in stage: come si esplica il rapporto con le attività produttive?

"I rapporti con le aziende sono la nostra linfa perché, proprio grazie a queste collaborazioni, da anni il 95% dei nostri studenti trova lavoro entro poche settimane dal momento in cui lascia la scuola. Fra l’altro la nostra particolarità è che facciamo anche stage all’estero di tre mesi e di sei mesi in azienda. Il corso dura 18 mesi ed è organizzato in diverse fasi: sei mesi di un corso orizzontale dove si apprendono le nozioni generali che si possono trovare nel mondo del lavoro, poi gli allievi scelgono la specializzazione, in amministrazione, marketing o tecnologie industriali, e fanno sei mesi di specializzazione mentre gli ultimi sei sono impegnati negli stage. Stage che spesso si trasformano in assunzioni, oppure i ragazzi trovano lavoro in altre aziende. Ci capita molto spesso di ricollocare allievi che sono stati da noi anni prima".

Quali obiettivi per il futuro?

"Continuare ad adeguarci a quello che ci fornisce oggi l’evoluzione repentina del sistema lavoro: cosa che già stiamo facendo perché negli ultimi tre anni abbiamo totalmente adeguato i nostri corsi, ad esempio per quanto riguarda il digital marketing e le nuove tecnologie, come la blockchain. La vera sfida è mantenere il passo".