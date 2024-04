Schmidt vuole Firenze "magnifica". Prima uscita a teatro in riva all’Arno

Dalle sponde dell’Arno il centrodestra accende i motori, dà gas e parte ufficialmente – di rincorsa, vuoi per lo storico ritardo nei consesi, che in realtà alcuni sondaggi vedono meno marcato che in passato, vuoi per i due mesi scarsi che mancano al voto – con la campagna elettorale e il sogno di strappare la poltrona più chic di Palazzo Vecchio alla sinistra.

Martedì prossimo, 16 aprile, alle 18,30 al Teatro Cartiere Carrara, lo storico Tenda, sul lungarno Aldo Moro Eike Schmidt si cambierà l’abito museale, indosserà la casacca del centrodestra – pur ribadendo in ogni dove di essere un candidato civico – e lancerà ufficialmente il guanto di sfida alla candidata del centrosinistra Sara Funaro.

Attesi politici, militanti, simpatizzanti vari e semplici cittadini certamente incuriositi dalla candidatura, pop e stavolta ’di peso’ internazionale, del tedesco dai modi fin troppo latini.

Ieri, insieme all’invito ufficiale all’evento di presentazione della candidatura, è comparsa per la prima volta anche quello che con tutta probabilità sarà lo slogan della campagna dell’ex direttore di Capodimonte, ora in aspettativa da Capodimonte a Napoli.

Sul volantino digitale che lancia l’appuntamento compare infatti Schmidt sorridente vicino al Ponte Vecchio e la scritta ’Firenze magnifica’. Lo sfondo è viola, probabile strizzatina d’occhio al colore che storicamente va per la maggiora in città (a dirla tutta anche la cravatta che Eike indossa nella foto lo è).

A poco più di cinquanta giorni dalle elezioni comuali (si vota sabato 8 e domenica 9 giugno con eventuale ballottaggio il 24, festa di San Giovanni) Schmidt entra quindi ufficialmente nell’agone politico cittadino dopo l’annuncio lampo fatto nei giorni scorsi durante una passeggiata in piazza della Signoria. Non esiste ancora una scaletta degli interventi, né un’anticipazione del discorso del candidato ma, riferiscono da ambienti vicini al centrodestra, si sanno già a grandi linee quali saranno i temi trattati.

Schmidt parlerà senz’altro di una città in difficoltà per l’emergenza microcriminalità che da mesi ’prospera’ anche in zone storicamente tranquille, Santa Rosa e San Jacopino e Porta al Prato in primis. La sicurezza è senza dubbio il tema più spinoso a Firenze e lo storico cavallo di battaglia del centrodestra. Schmidt affronterà poi con tutta probabilità anche il tema delle periferie dimenticate e dei giovani che non hanno prospettive in città (argomento questo già accennato durante la famosa passeggiata dei giorni scorsi). Uno degli argomenti a cui l’ex direttore tiene più di tutti è la difesa della città, nel senso della sua bellezza spesso presa di mira da imbrattatori e balordi vari.

Tutelando la bellezza e ’diffondendo’ con operazioni ad hoc l’arte e la cultura anche oltre le mura del centro storico è possibile sia dare nuovo respiro e slancio alle periferie sia, in qualche modo, alleggerire la pressione turistica del centro storico (altra questione che Schmidt ha più volte sollevato: turismo non solo di quantità ma anche e soprattutto di qualità).

E vista la tendenza degli ultimi giorni – screzi e attacchi che destra e sinistra si scambiano quasi quotidianamente – non sono da escludere da parte di Shmidt anche (nuove) critiche al Pd e forse anche allo stesso sindaco Dario Nardella con il quale i rapporti, da buoni che erano all’inizio, sono andati via via deteriorandosi fino allo scontro aperto.