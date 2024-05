Schmidt: Velox solo dove servono: "E con arte e musica salverò le Cascine"

Il decoro. É per Eike Schmidt, stinatamente civico e però appoggiato con un giubilio che a queste latitudini non si registrava da un pezzo, l’architrave su cui plasmare il suo progetto di città. Perché – come l’ex direttore degli Uffizi ha ribadito ieri alla presentazione ufficiale del suo programma elettorale al teatro Niccolini – il degrado, cioè l’antitesi del decoro, è la benzina dei mali di Firenze, cioè ad oggi la mircrocriminalità.

Grande attenzione ai temi "della sicurezza e del decoro, due concetti intrinsecamente connessi, ai quali va dedicato unico assessorato". "Il sindaco – recita il programma :– intende presenziare di persona nel Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica per gestire le problematiche esistenti e prevenire quelli prevedibili in maniera proattiva".

Capitolo trasporti e viabilità, tema spinosissimo da queste parti: Per Schmidt gli autovelox vanno spostati dai punti nascosti nelle curve e vicino a queste, dai rettilinei vicini all’entrata e uscita dell’autostrada alle zone dove il controllo rigoroso della velocità riesce a migliorare la sicurezza dei cittadini, ad esempio davanti agli ingressi delle scuole".

Al posto "delle azioni inutili e pericolose di ‘green washing’ da parte dell’attuale giunta", poi, "l’impegno per l’ecologia vera, il verde pubblico e i parchi inizia con la revisione radicale del progetto tramviario". E cioè dice l’ex direttore degli Uffizi "va immediatamente arrestata la disastrosa de-forestazione delle strade di Firenze, prevista per far posto alle strutture della tramvia". Il candidato del centrodestra vede un nesso anche tra cultura e sicurezza alle Cascine. "Il Teatro del Maggio Musicale deve aprirsi verso il parco delle Cascine, e offrire programmi di musica, teatro e danza all’aperto".

Contro l’overtourism poi "va rivoluzionato il sistema della tassazione dei rifiuti che attualmente penalizza i ristoratori che offrono spazi con tavoli, pane e coperto, servizi igienici e smaltimento della spazzatura, e non saranno più favoriti i venditori senza o con minimo servizio che producono molti più rifiuti". E ancora: "Vedo con grande interesse le proposte per sviluppare quella che è attualmente è la tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo. L’obiettivo è far passare più tempo nelle città. La nostra proposta è di alzare la prima notte della tassa di soggiorno per poi andare a scendere dalla seconda in poi: più a lungo si sta e meno si paga".