"Schmidt? Piace. Può attrarre molti voti perché i civici tirano"

Mancano sette mesi al voto ma il fermento nel mondo politico fiorentino ha già raggiunta da un pezzo i livelli di guardia. Uno scenario inedito, con le battaglie, le strategie e i riposizionamenti che sono iniziati molto prima di quanto accadesse in passato. Ad oggi il centrosinistra cerca di serrare le fila nonostante le lacerazioni interne e il ruolo di Italia Viva nella coalizione ancora tutto da definire. Sondaggi alla mano dem e partiti alleati bene o male tengono ancora botta e restano saldamente avanti ma non brillano certo come in passato. Il centrodestra, dal canto suo, non sembra schiodarsi dai numeri ’storici’ ma ha ancora la carta Schmidt da poter giocare e in generale sembra più ’rilassato’ dei competitor; i dem a Firenze di fatto si giocano tutto.

Professor Mannheimer, nel suo sondaggio emergono spunti interessanti. La partita per le comunali a Firenze sembra essere ancora aperta

"Certo, tutto può ancora capitare".

Il 29% di indecisi è una percentuale alta secondo la sua esperienza?

"Direi che è perfettamente in linea. I tempi sono cambiati, gli elettori ora scelgono sempre più spesso all’ultimo momento e ancora al voto delle comunali manca tantissimo. In questo senso giocano un ruolo molto importante i nomi".

Alle comunali spostano voti?

"Certo, molto più che alle elezioni nazionali".

Schmidt potrebbe essere un candidato forte per il centrodestra?

"Assolutamente sì, per almeno due ragioni".

Ci dica

"E’ un candidato civico e la gente preferisce ormai nettamente più questo tipo profilo rispetto ai politici di professione dei quali si è stufata. E poi sembra piacere ed essere in grado di attrarre molti consensi, può essere una scelta finalmente azzeccata".

E dei risultati del centrosinistra cosa ne pensa?

"Penso che la coalizione sia tutto sommato ancora in salute con il suo 38%".

Non vediamo nei grafici il Movimento 5 Stelle

"Abbiamo fatto un sondaggio sulle intenzioni di voto per aree politiche e i pentastellati sono da collocare idealmente nell’area del centrosoinistra"

Il fattore chiave per vincere le elezioni?

"Io credo sia quello di portare avanti una buona campagna elettorale".

Emanuele Baldi