Schmidt non si ferma più: "Qui multe per far cassa. Tramvia, basta con i pali. In dei punti va interrata"

di Emanuele Baldi

Vien da pensare che il silenzio – strategico o obbligato – di Eike Schmidt nei quattro mesi e più intercorsi dal suo congedo dagli Uffizi alla discesa in campo sia stato per l’ex direttore delle Gallerie un autentico supplizio, benché autoinflitto.

Già perché ora il ’tedesco’ non si tiene più, come un fiume in piena che ha visto aprire le casse di espansione da un giorno all’altro.

Dalla tramvia alle multe, dalla sicurezza allo Scudo verde fino all’overtourism, ieri Schmidt ha giocato, per usare un gergo calcistico, a tutto campo. Gli affondi affidati ai microfoni di Lady Radio di buon mattino dove l’ex direttore degli Uffizi, ora in aspettativa a Capodimonte ("Se perdo torno lì"), è tornato parlare innanzitutto del tram, argomento che sembra essere ormai in testa all’agenda della sua campagna elettorale. "Non voglio smantellarla", la premessa, anch’io la prendo "regolarmente per andare o tornare dall’aeroporto o verso Careggi, allo Statuto" tuttavia, sulle nuove linee da costruire "va visto bene il tracciato".

E cioè "bisogna analizzare dove possiamo continuare con quello che, in alcuni punti, è già stato fatto. Ovvero mettere il tram 30-40 metri sottoterra". Schmidt, quindi, torna sui punti che non lo convincono delle linee già esistenti. Così, se da una parte l’infrastruttura va "assolutamente aggiornata" da un punto di vista tecnologico e le "selve di pali dell’alimentazione che sostituiscono gli alberi veri sono una totale assurdità anti-ecologica", dall’altra "alcune strade sono diventate così strette da generare ingorghi più grandi, quindi più inquinamento. Il numero delle auto poi, a Firenze, non è diminuito di una singola unità dal momento in cui è stata introdotta la tramvia. E, lungo il tracciato del tram, spesso chiudono i piccoli negozi perché non hanno più clienti".

Capitolo multe. Schmidt picchia forte: "Molti autovelox – le sue parole – sono posizionati non per rallentare il traffico o per la sicurezza, ma sono all’entrata e all’uscita in autostrada dove la gente spesso va un pò oltre il limite, è diventato un sistema per fare cassa e questo è un grande problema, ma l’attuale Giunta comunale la pensa così. Anche lo scudo verde, una piccola parte ha un senso per monitorare la qualità dell’aria, ma in realtà è un sistema per fare cassa. Chi ha comprato la macchina 10 anni fa e funziona bene, verrà multato dall’anno prossimo e questo non va bene, questo non contribuisce alla qualità dell’aria ma alle casse del Comune".

Poi le altre sparate su turismo ("A Firenze abbiamo troppi attrattori per mordi e fuggi, quello principale è indubbiamente il fast food, lo street food, il ‘mangificiò. Adesso è pieno di gente che vende panini dalla finestra, non hanno tavoli e servizi per i clienti e Questi hanno un peso sulla collettività ma pagano meno tasse, rispetto a chi crea posti di lavoro, questo non è giusto, gli va aumentata la Tari") e norma sugli Airbnb in città ("È stata fatta all’ultimissimo minuto quando la maggior parte dei buoi era già scappata").