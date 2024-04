Schmidt lavora alla lista. Dall’arte alla società civile. Sabatini c’è, ipotesi Tani

Ora che il dado principale è tratto (e la faccenda è stata lunga più del previsto) – Eike Schmidt è ufficialmente in corsa per il centrodestra alle comunali di giugno – l’attenzione si sposta sulla lista civica che dovrà sostenere l’ex direttore degli Uffizi nella sfida (meno scontata rispetto alle tornate amministrative passate) contro la candidata del centrosinistra Sara Funaro.

Gli sherpa del centrodestra sono al lavoro già da prima che Schmidt sciogliesse definitivamente la riserva sulla sua candidatura sulla bozza di una lista (ma potrebbero essere anche due) che comunque dovrà avere il placet dell’ex direttore degli Uffizi.

Il mandato è chiaro: pescare in tutti i campi in modo tale da catalizzare consensi nei settori più svariati del tessuto sociale e imprenditoriale cittadino. Chiaramente i mondi chiave sono quello dell’arte e della cultura, poi c’è il commercio, l’imprenditoria e tutto l’arco dei professionisti, dagli avvocati ai commercialisti. Senza dimenticare i volti civici che saranno pare cercati nei quartieri dove si combattono alcune battaglie chiave care al centrodestra, un diverso approccio alla mobilità, il decoro e, soprattutto, la sicurezza.

I nomi. Tanti ne circolano, altrettanti sono quelli che però smentiscono. Veniamo dai punti fermi: Massimo Sabatini è della partita e potrebbe anche fare il capolista il quale tiene a rimarcare il "mantenimento" della sua "figura di civico". "Un tratto peculiare che ha sempre caratterizzato il mio agire in PalazzoVecchio – spiega Sabatini – L’ho fatto dapprima nella Lista Galli e poi anche come indipendente nella lista della Lega, organizzazione della quale è giusto che io metta in evidenza la correttezza ed il rispetto dei patti".

Il nome in vetta alla lista potrebbe essere però anche il più clamoroso della partita, Paolo Bambagioni, ex Pd e già sindaco di Signa, col quale parliamo nella pagina accanto. Ci sarebbe poi Luca Tani, tassista con un buon serbatoio di voti e già volto noto in Palazzo Vecchio ma il nodo resta da sciogliere. Tra i big della cultura è circolato il nome della storica dell’arte Cristina Acidini ma sembra che i rapporti con Schmidt siano tutto fuorché idilliaci. Pare sarebbe piaciuto in pista anche Giorgio Fiorenza, presidente del cda del Poggio Imperiale, ma è lui per primo a declinare l’invito. "Ringrazio chi ha pensato a me, ma io non corro".

