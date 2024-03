Schmidt, inizia la rincorsa. La destra ritrova fiducia : "Ha consensi trasversali". Il plauso di Sangiuliano

Settimane di bocche stracucite con un centrodestra che, in un crescendo rossiniano di prudenza, poco mancava finisse per comunicare soltanto a gesti.

Poi, con l’avvenuta certezza che l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt (data indicata per l’accensione dei motori della campagna sabato 6 aprile) è ora pronto a scendere nell’agone della sfida elettorale di giugno per la poltrona più imbottita di Palazzo Vecchio, ecco che a tutti si è sciolta la lingua (anche alla sua futura competitor del centrosinistra Sara Funaro che, uscendo per una volta dal perimetro istituzionale, ha scagliato una prima frecciatina, "Appena lo vedo gli regalerò una cartina di Firenze..."). La prima dichiarazione è del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, inizialmente freddo con il tedesco e poi suo principale sponsor:

"Schmidt candidato sindaco del centrodestra a Firenze? Tutti i cittadini hanno diritto a candidarsi" le sue parole. E poi, a rafforzare la sua ruiflessione: "Sì dice sempre che la politica debba aprirsi alla società civile. Anche Giuseppe Conte è ordinario di Diritto Privato all’università di Firenze ed è in aspettativa. Schmidt era stato appena nominato? E che cambia? Il ministero ha tanti dirigenti di valore, Capodimonte non chiuderà...".

Un ’fermino’ preventivo alle eventuali (e probabili) polemiche già sollevate da più parti sulla presunta inopportunità di un candidato sindaco-pendolare. Intanto con la Lega cge resta un po’ sulle sue, Forza Italia festeggia lo scioglimento delle riserve sul candidato (va sempre precisato, comunque, che il diretto interessato ancora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiale).

"Per Forza Italia, la candidatura di Schmidt per il centrodestra è l’indicazione migliore per la nostra coalizione, e per tutte le forze sociali e civiche che vogliono mettere fine all’amministrazione pluridecennale della città da parte della sinistra". dicono in una nota congiunta responsabile Enti locali del partito, Maurizio Gasparri, e il coordinatore degli azzurri in Toscana, Marco Stella. "Il centrodestra è pronto, ed è al lavoro per vincere: questa è davvero la volta buona – aggiungono – Schmidt è un candidato di spessore che incontra grandi consensi trasversali in città e sarà il valore aggiunto dell’alleanza".

Bordata micidiale invece dalla sinistra critica di Tomaso Montanari che ieri ne ha avute per tutti (da Schlein a Renzi). "Siccome il diavolo sta nel dettaglio, è impossibile non notare la presenza dell’eterno Dario Franceschini (ieri in città ndr), che sta al cambiamento come l’acqua al fuoco – il post di fuoco del prof – Quel Franceschini che, ministro nel governo Renzi, si inventò i musei autonomi “macchine da soldi” (parole di Renzi) e ‘creò’ quell’Eike Schmidt superdirettore degli Uffizi che oggi si candida a sindaco con la destra. Uno Schmidt che, applicando la dottrina Renzi-Nardella, passerà alla cronaca per aver chiesto a Chiara Ferragni di ‘vendere’ gli Uffizi ai giovani!".