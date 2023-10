Schmidt, in calo le quotazioni. Stella e Marcheschi in pole

di Antonio Passanese

FIRENZE

A otto mesi (o poco meno) dalle prossime amministrative, il borsino su nomi e coalizioni appare alquanto altalenante. La vera notizia, in questo momento, riguarda le quotazioni del direttore degli Uffizi Eike Schmidt che sarebbero in calo. Dopo l’euforia dei primi giorni, in Fratelli d’Italia sarebbero molti ad esprimere riserve sul nome. Ed è forse questo uno dei motivi che ritarderebbero il tanto annunciato incontro tra Eike e il plenipotenziario dei meloniani, Giovanni Donzelli, che dovrebbe avvenire tra una settimana o al massimo tra una decina di giorni. Nel frattempo, nel centrodestra si rafforza la scelta di candidati politici e non civici, con due nomi che tornano in auge. Il primo, e quello più accreditato, sarebbe il senatore Paolo Marcheschi, l’altro è quello del coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella. Ma dati anche i risultati registrati dai due partiti alle ultime politiche nella città di Firenze, il primo sarebbe in vantaggio sul secondo (con Jacopo Cellai che resta alla finestra, pronto a entrare in campo se non si dovesse trovare un accordo).

Per avere un quadro più definito, il centrodestra alla fine di ottobre organizzerà un sondaggio capillare sia per capire quali siano le priorità da mettere nel programma sia per testare il possibile candidato. E non è escluso che tra i papabili al dopo Nardella ci possa anche essere un docente universitario sul quale però, a oggi, c’è il massimo riserbo. Intanto, le riunioni delle segreterie di lega, FdI e Forza Italia si susseguono per stabilire i punti cardine di quello che viene definito il "contratto coi fiorentini".

E poi c’è anche da capire cosa farà e come si muoverà il Movimento 5 Stelle, corteggiato sia dalla Sinistra che dal Pd. I maggiorenti grillini però sarebbero quasi tentati dal correre da soli per poi apparentarsi in un eventuale ballottaggio. Il nome su cui punterebbero è quello del preside dell’Università degli Stranieri di Siena, lo storico dell’arte, scrittore e opinionista Tomaso Montanari a cui però ancora non avrebbero sottoposto la candidatura.

Un nome molto divisivo e che potrebbe provocare una rottura con i dem che, anche se a trazione schleiniana, continuano a essere il bersaglio preferito del professore.