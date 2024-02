Schmidt e il ’gruzzolo’ a Napoli: "I trasferimenti sono legittimi"

L’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha lasciato Firenze per passare alla guida del museo di Capodimonte a Napoli, ritrovandosi in ‘dote’ un bel gruzzoletto di finanziamenti provenienti proprio dalle Gallerie degli Uffizi. Si tratta di un milione e 200mila euro degli incassi del polo fiorentino che adesso serviranno per il rilancio e le attività del museo partenopeo.

Al riguardo lo stesso Schmidt spiega che il provvedimento adottato dalla Direzione generale del Ministero della Cultura risale ai primi giorni di ottobre scorso e quindi prima della sua nomina al Museo e del Real Bosco di Capodimonte.

Legittimo, ma opportuno?

"Il trasferimento di risorse rientra nelle previsioni della normativa nazionale sui versamenti allo Stato che ordinariamente equivale al 20% dei propri introiti - spiega Schmidt -, e può essere aumentato ad hoc con un decreto ministeriale, come più volte è stato fatto anche dal predecessore dell’attuale Ministro della Cultura. Si tratta di una scelta a favore del Museo di Capodimonte adottata nel pieno rispetto della ratio della legge che prevede la possibilità di finanziare l’attività di altre realtà museali con i proventi degli ingressi registrati dalle strutture statali che fanno registrare milioni di visitatori all’anno".

Inoltre, in merito alle attività svolte nel corso della direzione degli Uffizi, l’ex direttore entra nel merito di una serie di lavori al giardino di Boboli entrati al centro delle polemiche. In particolare aggiunge che "l’anno scorso sono stati depositati e finanziati i progetti di restauro integrale del bacino del Nettuno e della Vasca dell’Isola con la prevista riattivazione di 120 getti d’acqua. Stesso discorso per le Cerchiate con la potatura annuale e l’area carrozzabile e degli ex labirinti: a partire dal 2017 è stato eseguito il monitoraggio e valutazione di stabilità di tutte le alberature presenti nell’area, storicamente mai eseguito prima".

