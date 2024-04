Schmidt chiede l’aspettativa. Poi la prima tappa nelle periferie

di Antonio Passanese

La richiesta di aspettativa è stata inoltrata ieri al ministero della Cultura. Ora Eike Schmidt, direttore del museo di Capodimonte e da sabato scorso candidato sindaco per il centrodestra a Firenze, dovrà attendere la ratifica di Gennaro Sangiuliano per poter dare il via ufficilamente alla sua campagna elettorale. Il che, immaginiamo, dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni visto che venerdì l’aspirante primo cittadino tornerà a Firenze per definire alcuni aspetti burocratici, incontrare la coalizione che lo sostiene e, se ci sarà tempo, fare un giro nelle periferie per rendersi conto della situazione e dei bisogni dei residenti.

Una delle liste in sostegno di Schmidt sarebbe già pronta ma sembra che il candidato ne abbia chiesta un’altra, opzione questa che ha fatto storcere il naso a più di qualche esponente di Fdi, Forza Italia e Lega per il timore che una seconda civica oltre a disorientare l’elettorato potrebbe drenare non pochi voti ai tre partiti. Ma questo, per ora, è un aspetto secondario, che andrà chiarito nel summit di fine settimana. "Parleremo con Eike e proveremo a convincerlo che la sua idea potrebbe creare dei problemi", afferma il capogruppo azzurro in Consiglio comunale Mario Razzanelli che con l’ex direttore degli Uffizi ha un rapporto di amicizia e stima. E poi c’è l’incognita dell’evento di presentazione del candidato: il centrodestra è al lavoro per trovare uno spazio, un palcoscenico iconico, in città e possibilmente in centro, nel quale organizzare la manifestazione politica che sancirà l’incoronazione di Schmidt. Voci insistenti parlano di un teatro (forse la Pergola?), ma di certezze, in questo momento, non ce ne sono. Anche se l’idea iniziale era quello di farla al Maggio, occupato però dallo spettacolo di Roberto Bolle.

Ieri – ma c’era da aspettarselo – è partito un fuoco di fila contro il direttore (quasi in aspettativa) da parte di tutti i maggiorenti del centrosinistra. Perfino l’ex segretario Pd, Pierluigi Bersani, ha voluto dire la sua, lanciando una stilettata a Matteo Renzi. "La candidatura di Eike Schmidt per il centrodestra a Firenze? Ce ne saranno stati di fiorentini in giro, io penso di sì. Comunque i fiorentini dal Rinascimento in poi se la sono sempre cavata benissimo. Anche Renzi è fiorentino? Lui è abituato a giocare in mezzo, può darsi che magari quella candidatura lì non gli dispiaccia, chi lo sa". E se per la vice segretaria di Forza Italia Deborah Bergamini, il numero uno di Capodimonte "ha grandi capacità di visione e gestione", per Alessandro Amorese, capogruppo di Fdi in commissione Cultura alla Camera, "Schmidt saprà garantire un concreto cambio di passo socio culturale, superando quei provincialismi elitari della sinistra che, dopo anni di amministrazioni monocolore, è stata caratterizzata più dall’anti valore del potere, che non dal senso alto che dovrebbe contraddistinguere la politica per il bene di tutti i cittadini".

Il governatore della Toscana Eugenio Giani, incassato l’addio di Paolo Bambagioni dal centrosinistra, sostiene invece che Schmidt "sia ineleggibile come sindaco". E ancora: "Ho assoluta stima di lui come direttore degli Uffizi ma una cosa è essere direttore degli Uffizi ed una cosa è dover seguire il governo con la visione e la conoscenza della città". Per Italia Viva, infine, nulla di nuovo sotto il cielo della politica. "Si concretizza una voce che c’era da tempo – dice la candidata renziana Stefania Saccardi – Noi facciamo la nostra partita, penso che la mia candidatura sia una valida alternativa nell’ambito di un centrosinistra riformista, specialmente per chi non ha condiviso soprattutto l’ultimo periodo della giunta Nardella". Proprio Nardella sull’ex amico si è lasciato andare a una battuta: "Come ho già detto faccio tanti auguri a Schmidt, anche in tedesco: ‘liebe Eike, viel glück’".