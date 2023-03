Schmidt apre a Hong Kong il Museum Summit

di Olga Mugnaini

Firenze e l’arte italiana protagoniste all’evento museologico più grande al mondo. Il palcoscenico è quello di Hong Kong, dove il Museum Summit è stato aperto ieri mattina dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.

I tanti progetti del museo fiorentino saranno al centro delle varie sessioni con almeno due interventi. Dopo quello del direttore Schmidt, tra i trenta conferenzieri che parlano in questi due giorni, ci saranno Silvia Barlacchi, in rappresentanza del Dipartimento per l’Educazione delle Gallerie degli Uffizi e Antonio Godoli, curatore emerito del patrimonio architettonico degli Uffizi e del Corridoio Vasariano e consigliere per i nuovi allestimenti.

A breve infatti, in attesa che si arrivi alla conclusione dei lavori per la riapertura del Vasariano, saranno inaugurate dodici nuove sale al primo piano degli Uffizi, dove sarà allestita parte dell’immensa collezione di autoritratti che arredavano il Corridoio più famoso al mondo, e che dagli Uffizi raggiunge Palazzo Pitti, passando sopra Ponte Vecchio.

La sezione degli autoritratti entrerà a pieno titolo nel percorso espositivo degli Uffizi, in ambienti contraddistinti da pareti rosso pallido. Il valore di questa raccolta, iniziata dal cardinale Leopoldo de’ Medici, sarà illustrata nel corso del meeting, ricordando che comprende 1.600 opere, fra cui autoritratti di Raffaello, Bernini, Rembrandt, Rubens, Canova, e Pellizza da Volpedo, Carrà, Chagall, Guttuso, fino ai contemporanei Pistoletto, Paladino e Bill Viola.

Nella sua prima edizione post-pandemica, tenuta in contemporanea alla fiera Art Basel Hong Kong, la kermesse è stata organizzata dal ministero del tempo libero, della cultura e dello sport della regione di Amministrazione Speciale Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, in collaborazione con Le Gallerie degli Uffizi.

Partecipano all’evento duemila tra direttori e curatori di musei da tutto il mondo in presenza, più oltre 6,3 milioni di ulteriori individui, prevalentemente dai paesi asiatici, registrati online attraverso la piattaforma Ifeng. Presenti delegazioni da oltre 30 paesi, tra cui l’Arabia Saudita, Australia, Austria, Brunei, Cambodia, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Maldive, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera, Thailandia, Vietnam.

La delegazione italiana presente a Hong Kong, guidata dal Console Generale della Repubblica Italiana a Hong Kong e Macao Carmela Ficarra, include anche Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica Barberini e Corsini di Roma.