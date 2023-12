Schlein: “Le primarie? Restano uno strumento valido ma dipende dai territori”

Firenze, 6 dicembre 2023 – Per ottenere la massima unità possibile contro le destre sono sacrificabili le primarie? «Dipende dal contesto locale, ci sono contesti in cui il Pd e la coalizione fanno insieme la scelta delle primarie e altri territori in cui il lavoro di coalizione arriva a una scelta unitaria condivisa da tutti. Dipende, dipende molto dai territori. Rimangono uno strumento». Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i cronisti in Transatlantico. L'obiettivo è «costruire sui temi alleanze con le altre forze di opposizioni non ambigue», «trovare l'unità», ha spiegato.