Schlein ai lavoratori ex Gkn: "Noi ci siamo"

di Barbara Berti

"L’attenzione del governo sta mancando e noi continueremo a sollecitarla in Parlamento". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, interviene sulla delicata vertenza della ex Gkn, ora Qf in liquidazione, spiegando che "continueremo a stare a fianco di lavoratrici e lavoratori e anche al fianco delle loro rappresentanze. E’ incredibile che non ci sia minimamente l’attenzione di questo governo su questa vertenza e su altre vertenze. Il governo parla tutti i giorni di sicurezza ma non parla mai di sicurezza sul lavoro e di precarietà". Le parole in difesa della fabbrica e dei suoi lavoratori vengono pronunciate dalla segretaria durante la sua visita di ieri a Campi Bisenzio per sostenere il candidato sindaco Leonardo Fabbri alle amministrative del 14 e 15 maggio. Schlein arriva al circolo Rinascita di piazza Matteucci verso le 14 dove iscritti e simpatizzanti l’aspettano per il pranzo. Baci, abbracci e applausi al suo arrivo. "Sono qui per Leonardo Fabbri e per i candidati, per provare a vincere queste elezioni. A tutto loro va l’appoggio del Partito Democratico". E Fabbri ricambia: "Grazie per essere venuta a Campi e avanti tutta con l’opposizione a questa destra. Il governo Meloni ha tagliato 200mila euro di contributo affitti alla nostra città: 100 famiglie campigiane già in difficoltà economica resteranno senza un sostegno importante. Il Pd deve ripartire dalle priorità di queste persone".

Se il centrosinistra cala un pezzo da “novanta“ come la segretaria, il centrodestra non è da meno e per la corsa a sindaco di Antonio Montelatici arriva Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia. E subito lancia la frecciata alla Schlein. "Tutti sono arrabbiati perché la Schlein ha detto che è stanca dopo aver fatto il congresso e che si vuole riposare. Io la ringrazio perché ha detto che voleva andare in vacanza e oggi (ieri, ndr) è qui a Campi Bisenzio, in Toscana, perché ha capito che questi sono bei luoghi per il turismo e per la vacanza. Quindi ben venga Schlein in vacanza, se vogliono fare campagna elettorale la facciano pure e spieghino cosa non hanno fatto in questi anni per questi territori", tuona Donzelli che, forte del quasi 27% ottenuto dal suo partito alle ultime politiche, rincara: "Ma ben venga il messaggio di Schlein che dice andiamo tutti in vacanza in Toscana, questa gliela appoggio. Con Montelatici valorizzeremo anche le bellezze di Campi che non sarà solo il dormitorio di Firenze come la sinistra ha provato a trasformare". All’inaugurazione del comitato elettorale in piazza Fra Ristoro, il presidente provinciale di FdI, Claudio Gemelli, ribadisce: "Noi siamo la scelta, non l’alternativa".