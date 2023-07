Schimdt contro Hollberg Derby tedesco del tubo rotto

Di chi sarà la colpa della tubatura rotta alla Galleria dell’Accademia, che ha allagato l’ingresso e la biglietteria, creando infiniti disagi ai visitatori del David di Michelangelo? Della direttrice Cecilie Hollberg, o del direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che per un breve periodo gestì anche l’Accademia?

Ormai è una specie di guerra del tubo tutta in tedesco, a suon di accuse, batti e ribatti di comunicati.

La Hollberg ha ricordato che fu proprio nel suo periodo di vacatio che il collega Schmidt annullò la gara d’appalto già decisa per i lavori nella sezione del museo dove ora è avvenuto l’allagamento. Ma il direttore degli Uffizi ha replicato con fermezza, dicendo che "è assolutamente falso e destituito di ogni fondamento quanto dichiarato dalla direttrice della Galleria dell’Accademia, riguardo alla gara del "progetto di ristrutturazione e riallestimento della sala dell’ingresso del museo, già preventivata nel 2019", aggiungendo dettagli di delibere e documenti.

Adesso tocca di nuovo alla Hollberg, che è andata a cercare la data esatta della gara d’appalto in discussione, bandita il 7 agosto 2019 con oggetto (determina n.120) riguardante "lavori di installazione e posa in opera di arredi, segnaletica e apparati grafici per l’ingresso e l’allestimento museale dell’Accademia". "Con la determina (numero 289) del 30.08.2019 – precisa ora la direttrice –, la Direzione degli Uffizi ha revocato in autotutela tale provvedimento con le seguenti motivazioni “…facendo ora parte la Galleria dell’Accademia degli Uffizi non ha bisogno di una propria immagine coordinata ma adotterà quella degli Uffizi”.

Infine la lite "sull’ingaggio di un musicista di Berlino per un cachet giudicato fuori mercato", annullato da Schmidt. "In realtà non si trattava di un musicista ma di un incarico affidato dalla Galleria dell’Accademia - spiega la Hollberg – al gruppo musicale Capella de la Torre per un concerto di musica rinascimentale per il 21 ottobre 2019 per i festeggiamenti del Cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici. Tale affidamento è stato revocato dalla Direzione Uffizi adducendo come motivazione "….le attività dedotte nel contratto in esame possono essere assorbite dalla programmazione di eventi già definiti dalle Galleria degli Uffizi per cinquecentenario di Cosimo I e Caterina de’ Medici". Ma per quell’anniversario nessuna attività è stata effettuata alla Galleria dell’Accademia".

Insomma, anche anche Cosimo I e Caterina sono stati occasione o pretesto per l’ennesimo dissidio fra Schmidt e la Hollberg.

O.Mu.