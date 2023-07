Schiarita sullo stadio Il ministro apre a Nardella "Ora adegui il progetto" Venezia, c’è già l’esposto

Stesse frequenze e obiettivo: trovare una soluzione per il Franchi. Le interlocuzioni del sindaco Dario Nardella con Roma e in particolare il ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto e quello per lo Sport, Andrea Abodi hanno portato a una schiarita sui 55 milioni di euro mancanti per il restyling del Franchi. La via da seguire, per i tecnici di Palazzo Vecchio, è quella, come anticipato nei giorni scorsi, indicata dal ministro Abodi ieri a margine del Comitato italiano paralimpico. "Ieri sera (mercoledì ndr) ho visto il sindaco Nardella. Avendo chiara qual’è la posizione dell’Europa, sulla finanziabilità o meno con quei fondi degli stadi, ovvero negativa, analogamente a quanto a fatto Venezia, bisogna fare in modo che il progetto di Firenze si predisponga alla natura della misura finanziaria". In parole povere: trovare un nuovo progetto su cui dirottare i fondi Pnc che arriveranno dal governo. E usare risorse proprie, risparmiate da quel progetto, per finanziare i 55 milioni mancanti per lo stadio. La manovra è delicata, ma almeno ora governo e Comune sono allineati. I tecnici sono al lavoro per individuare un progetto adeguato che potrebbe ora riguardare la riqualificazione e rigenerazione urbana di aree periferiche di Firenze.

Se la parità di vedute sarà mantenuta Palazzo Vecchio potrebbe far dietrofront sul ricorso al Tar presentato contro il decreto di definanziamento dei 55 milioni di euro. Ma intanto il finanziamento con i fondi Pnc dei 93,5 milioni di euro per il Bosco dello Sport di Venezia è già finito nel mirino di un esposto alla Corte dei Conti. A presentarlo Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera che punta la lente sulla liceità del finanziamento Pnc parlando di ’raggiro’.

"Il fatto che l’area in questione non sia degradata – dice riferendosi al Bosco dello Sport – ha indotto la Commissione europea ad escludere dal Pnrr i progetti per gli stadi previsti a Venezia e Firenze. Gli stessi criteri valgono anche per le opere del Pui: cioè obiettivi e condizioni per il finanziamento devono essere compatibili con il recupero del degrado urbano mentre il decreto Piantedosi del 3 luglio 2023 vuole usare risorse del Fondo complementare fuori da questi criteri. Siamo dunque dentro le stesse criticità, un raggiro che speriamo la Corte dei Conti non consentirà". Segno che l’attenzione sulle mosse del governo è altissima è che anche Roma dovrà muoversi con i piedi di piombo sul dossier Firenze. Dove Nardella non nega l’inteso dialogo con Roma. "Difenderò sempre e comunque Firenze per i diritti che noi abbiamo di ricevere le risorse che ci sono state date e che ci sono state tolte. Lo faccio con grande spirito costruttivo perché i canali di dialogo e confronto col governo non sono mai stati chiusi, e sono tuttora aperti. Non posso aggiungere niente di più".

Intanto il governatore Giani ha espresso soddisfazione per la schiarita e le parole di Abodi. "È stata una presa di posizione che ha sgombrato subito i dubbi – dice – ed a questo punto ci sarà l’opportunità per poter presentare questi progetti: un progetto sullo stadio che non costi oltre i 130 milioni di euro che abbiamo e dei progetti di riqualificazione delle aree intorno allo stadio che possano impegnare i 55 milioni che Abodi ha promesso arriveranno".

