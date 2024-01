Schianto tra auto a Talente. Quattro feriti, arriva l’elisoccorso

Uno schianto tremendo di lamiere che ha spaventato tutto il paese di Talente. È successo ieri mattina alle 10,24 quando si sono scontrate due auto con tre persone a bordo. Una delle quali è anche finita contro il muretto di recensione di una abitazione, distruggendolo. L’incidente è avvenuto lungo via Empolese, tra San Casciano e Cerbaia, proprio appena fuori dal centro abitato. Nell’urto sono rimaste ferite quattro persone, di cui tre hanno dovuto ricorrere alle cure del 118. Si tratta di due donne, di 54 e 59 anni, portate in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell’ospedale Torregalli. E di un uomo, 81 anni, le cui condizioni sono apparse subito più gravi delle due donne tanto che è stato fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso, ed è stato ricoverato a Careggi. Quello di ieri è stato davvero un brutto incidente, raccontano i testimoni che hanno avvertito il nostro giornale. Tanto che il tratto della via Empolese è stato chiuso al traffico dopo il Talente direzione Cerbaia per essere poi riaperto nella tarda mattinata di ieri. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale di San Casciano, pare che le due vetture si siano tamponate all’altezza dell’angolo tra via Empolese e via Mameli. A soccorrere gli automobilisti feriti, il 118, la Misericordia di San Casciano e quella di Mercatale. Gli incidenti non sono, purtroppo, una novità per il Talente dove i cittadini da sempre segnalano la pericolosità della strada dovuta in particolare alla velocità che spesso raggiungono i veicoli che la percorrono. Nel corso degli anni sono stati installati autovelox, dissuasori, posti paletti a protezione dei pedoni, effettuati controlli da parte della polizia municipale.