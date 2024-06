Schianto sulla strada Castiglionese. Dentista di 68 anni muore sul colpo

Un impatto violento che lo ha fatto sobbalzare dalla moto e finire nella fossetta che costeggia la carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche, tanto che era stato chiesto anche l’intervento di "Pegaso", ma l’eliambulanza a nulla è servita, perché nonostante il soccorso dei medici, con un lungo tentativo di rianimazione, il suo cuore ha cessato di battere.

E’ quanto accaduto poco dopo le 17.30 di ieri sulla strada "Castiglionese", a poca distanza dal bivio per Marina di Grosseto. Lapo Bernardi, 68 anni, residente a Firenze, di professione dentista, viaggiava da solo sulla moto "Bmw" in direzione di Castiglione.

Un tratto di strada rettilineo. Dalla parte opposta, in direzione della città, stava viaggiando un furgone condotto da un ragazzo di 32 anni residente a Grosseto che ha iniziato la svolta verso sinistra, per entrare in una stradina, senza accorgersi dell’arrivo della moto. Lo scontro frontale è stato inevitabile.

Il centauro è finito ai bordi della strada e la moto si è anche incendiata. Uno dei primi ad intervenire è stato un professionista grossetano che ha imemdiatamente chiamato il "112" e poi, utilizzando un estintore che aveva in auto, ha spento il principio di indendio.

I soccorsi sono arrivati immediatamente con un’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa e poi anche con l’equipaggio dell’elisoccorso "Pegaso", ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano. Ci sono stati lunghi attini di tensione nel tentativo di salvare una vita umana.

Il ragazzo alla guida del furgone è stato medicato sul posto, le sue condizioni fisiche non destavano alcuna preoccupazione, anche se era sotto choc. La strada Castiglionese è rimasta chiusa a lungo per consentire anche i rilievi affidati alla Polizia municipale, che adesso dovranno ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente che, però, al momento appare abbastanza chiara.