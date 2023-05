Schianto frontale in via Gramsci Due feriti gravi, traffico in tilt

Due codici rossi e traffico in tilt per un incidente verificatosi, intorno alle 15,30, in via Gramsci tra cimitero maggiore e istituto Calamandrei. Stando alla ricostruzione della Municipale, intervenuta per i rilievi, una Fiat Punto guidata da una donna sestese di circa 50 anni che procedeva verso Calenzano, per cause in corso di accertamento, è andata ad urtare due auto che procedevano in direzione opposta: una Citroen condotta da una sestese di circa 70 anni e una Alfa Mito alla cui guida era invece una 50enne sestese. Le conducente della Punto e della Mito sono state trasportate in ospedale in codice rosso da mezzi del 118: per estrarre una delle due dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Mentre la strada è rimasta chiusa fino alle 16,30, con notevoli ripercussioni sul traffico.