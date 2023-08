Schianto fra auto in viale Lavagnini Feriti gravi una ragazza e un uomo In ospedale anche altre due persone

Spaventoso incidente stradale verso le 1,30 della notte fra venerdì e sabato. Due auto, per cause che accerterà il personale della polizia municipale, si sono scontrate sul viale Spartaco Lavagnini all’incrocio con via Santa Caterina d’Alessandria (foto da Firenze Today). Quattro le persone rimaste ferite, due delle quali, una ragazza di 24 anni e un uomo di 38, sono in condizioni piuttosto gravi. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia municipale. I due feriti più gravi sono stati trasportati all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. Illeso il conducente di uno dei due mezzi. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della municipale.