Schianto di notte sull’A11, muore a 35 anni

Ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro un cantiere mobile lungo l’A11. Ha perso così la vita Lapo Papucci, trentacinquenne scandiccese. Nell’impatto ha riportato traumi fatali, tanto che i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’incidente è successo l’altra notte tra gli svincoli di Pistoia e Prato Ovest della Firenze Mare. In base a una prima ricostruzione della Stradale intervenuta sul posto, l’uomo sarebbe piombato contro il cantiere mobile, finendo la sua corsa contro un mezzo pesante che serviva all’impresa che sul nastro autostradale stava ripassando le strisce della segnaletica orizzontale. Un urto tremendo, poi il silenzio.

L’allarme è stato immediato: sul posto sono intervenuti personale sanitario della Misericordia di Pistoia, automedica, polizia stradale e vigili del fuoco. La Mercedes di Papucci era completamente distrutta. Per il giovane è stato vano ogni tentativo di soccorso. Il tratto autostradale è stato chiuso per diverse ore; gli agenti della stradale hanno effettuato i rilievi, il mezzo è stato rimosso, l’autostrada rimessa in sicurezza. La riapertura del traffico in direzione Firenze è stata possibile solo nella prima mattinata (verso le 3) di giovedì. Sconcerto e tanta commozione nella zona di via della Pieve per la scomparsa del 35enne. L’uomo, che lascia un bimbo piccolo, è cresciuto su questo spicchio di via Pisana da una famiglia di pellettieri.

E anche lui, fin da ragazzo, ha lavorato in pelletteria, prima come dipendente, poi con una propria attività posizionata sempre nella zona industriale di Scandicci, nel centro del distretto delle griffe. Nel tempo si era specializzato nello sviluppo di modelleria e nella prototipia, branca essenziale per la produzione di articoli di pelletteria, con il proprio laboratorio. In molti sono increduli nella zona per l’assurdo destino toccato al 35enne che era molto conosciuto.

Così ex compagni di scuola, amici, colleghi di lavoro hanno fatto girare la notizia; diversi conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia per dare sostegno in questo momento difficilissimo. Gli uomini della stradale sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente. Ma resta comunque il dolore infinito di una famiglia svegliata nel cuore della notte con la peggiore delle notizie.

Fabrizio Morviducci