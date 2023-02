Schiacciato da una lastra di marmo: grave operaio

Grave incidente sul lavoro ieri verso mezzogiorno in una azienda di marmo della zona industriale della Sambuca, nel Comune di Barberino Tavarnelle, la Stone Italia che produce complementi di arredo. Un operaio di 44 anni, del quale non sono state fornite le generalità, è stato travolto da una lastra di marmo che stava lavorando. I primi a soccorrere l’uomo sono stati i colleghi di lavoro che hanno attivato i soccorsi attraverso il numero unico 112. Sul posto i soccorritori del 118, automedica e ambulanza. Sul momento, a causa della lastra di marmo pesante qualche decina di chili che lo aveva schiacciato, l’uomo è apparso molto grave. E’ stato allertato anche Pegaso, l’elisoccorso arrivato da Grosseto è atterrato nell’eliporto nei pressi dell’azienda e, dopo aver caricato l’operaio, lo ha portato all’ospedale di Careggi. Qui gli è stato riscontrato lo schiacciamento del torace. Le sue condizioni tuttavia non sarebbero tali da far temere per la vita del lavoratore, e con il passare delle ore l’intervento di soccorso è stato declassato da codice rosso a giallo. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i carabinieri e i funzionari del Pisl della Asl Centro.

Spiega Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico in un’azienda della zona e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: "Da anni monitoro le troppe morti sul lavoro, che ci sono ogni giorno nel nostro Paese, per cercare di sensibilizzare su queste tragedie che fanno vittime, rovinano famiglie e rendono tanti giovani orfani e soli. Che vengono chiamate spesso con il termine ipocrita di morti bianche, ma che di bianco non hanno proprio un bel niente. E non bisogna dimenticare nemmeno i tanti infortuni sul lavoro che accadono ogni giorno, molto spesso gravi e invalidanti, e delle malattie professionali".

Andrea Settefonti