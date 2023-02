Scempio Cascine Le ‘case dei gatti’ danneggiate dai vandali

Non cessano gli atti vandalici ai danni delle colonie feline delle Cascine; tra cibo e acqua rubati, cucce che spariscono, ambienti distrutti la situazione del parco non migliora.

Valentina Frosini, volontaria della colonia, spiega con una punta di rabbia: "Siamo esasperati, gli atti vandalici aumentano di giorno in giorno. Abbiamo paura che qualcuno prenda di mira i gatti".

Le due colonie sono all’estremità del parco, verso piazza Veneto. Negli ultimi mesi sono state prese di mira più volte dai ’frequentatori’ del giardino. A fine settembre alcuni teppisti irruppero nella casa dei mici e – letteralmente – spaccarono ogni oggetto presente. Diversi i danni.

"Una mattina sono venuta a dare da mangiare ai gatti della colonia e quando ho aperto il cancello ho visto che l’ambiente era stato messo a soqquadro – aggiuntge Valentina – avevano distrutto tutto. In tutta sincerità: abbiamo avuto paura. Era pieno di sangue". Nei giorni scorsi invece, i vandali hanno fatto sparire cuccette comprate dei volontari. E i furti di provviste sono e restano all’ordine del giorno:

"Puntualmente rubano l’acqua ai gatti oltre che il cibo, in precedenza succedeva un paio di volte a settimana ma ora i furti avvengono quotidianamente".

Le volontarie conoscono bene i problemi di degrado che insistono nella zona: "Quando siamo alla colonia molti soggetti si avvicinano e urinano senza mostrare il minimo rispetto, le siepi qui intorno vengono usate come nascondiglio per drogarsi e per spacciare, una volta abbiamo trovato persino feci umane sulla porta – continuano le ‘gattare’ –.

"Nonostante ci sia la polizia i danni continuano, servirebbero delle telecamere di sorveglianza".

Le volontarie delle colonie feline hanno segnalato più volte il problema al Comune, chiedendo delle soluzioni per la sicurezza dei gatti.

"Chiediamo con forza che il Comune ci ascolti – conclude Valentina Frosini –. Abbiamo scritto più di un mese fa all’ufficio preposto ma non è stato ancora fatto niente".

Linda Coscetti

Gabriele Manfrin