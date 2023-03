Scatta l’operazione strade sicure Dossi, potature e nuovo asfalto

di Nicola Di Renzone

Dopo il piano asfalti nelle frazioni, il comune di Vicchio lancia una nuova operazione volta alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla viabilità nei paesi. Operazione centrata sull’installazione di dossi rallentatori nei punti pericolosi (18 al momento) e sulla manutenzione delle piante che si trovano al lato delle strade. Per i rallentatori, l’investimento è di circa 28mila euro (compreso adeguamento segnaletica verticale). Ne sono già stati installati 11, così ripartiti sul territorio comunale: uno a Ponte a Vicchio e i restanti sulla strada Vicchio-Gattaia: due in località Mirandola, tre in località Caselle, due all’incrocio in località Le Buche altri tre a Molezzano. Presto però ne arriveranno altri sette. Che saranno montati: un altro a Caselle, uno a Gattaia, due a Villore e tre nel capoluogo (dei quali uno in via Zufolana e due in via Cavour).

"L’attenzione verso la sicurezza stradale prosegue - sottolinea il consigliere del sindaco per lavori pubblici e urbanistica Fabio Cipriani -. Col Piano asfalti abbiamo investito 350mila euro nel rifacimento di manti stradali perché la condizione dell’asfalto è elemento che incide molto sulla sicurezza stradale, e prevediamo ulteriori interventi. Stiamo agendo inoltre sulla velocità di transito in alcuni tratti di viabilità extraurbana ma anche urbana, che da nostri controlli e segnalazioni dirette dei cittadini risulta particolarmente sostenuta e per questo, come altro elemento di sicurezza stradale, abbiamo predisposto il Piano dossi. E ancora - aggiunge Cipriani - come altro elemento di sicurezza stradale, stiamo effettuando una serie di tagli selezionati e potature sugli alberi ai lati della viabilità. E di pochi giorni fa è la firma del contratto dei lavori per il ripristino della frana di Carbonaia. Il Comune - conclude Cipriani - sta rispettando gli impegni assunti con i residenti delle frazioni".

Anche l’intervento di potatura degli alberi lungo le strade è stato di proporzioni importanti. Nelle ultime settimane si è proceduto a sagomare 18 piante in via Costoli-Ponte a Vicchio, 60 in viale Beato Angelico, sei in viale Mazzini e altre piante in via Martiri di Campo di Marte e presso il parcheggio della stazione ferroviaria. Nell’ambito delle operazioni sono stati poi piantati 18 nuovi tigli: 12 sono stati collocati presso il campone del Ponte a Vicchio e sei lungo il viale Beato Angelico.