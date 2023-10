Scatta l’allarme gatti avvelenati. Tre episodi nel giro di pochi giorni

Almeno tre gatti sono morti e una gattina è stata salvata per pochissimo in via della Businga, a Rignano alto. Tutti avvelenati, probabilmente da qualcuno che si diverte a far soffrire così tanto dei poveri animali senza alcuna colpa, oppure per circostanze accidentali tutte da chiarire, tipo derattizzazioni fatte da privati in maniera poco attenta a prevenire i rischi per le altre speci. A individuare quale veleno ha ucciso questi gattini, saranno i risultati delle analisi del laboratorio fiorentino dove il Comune di Rignano ha inviato i loro corpi.

Le guardie zoofile e la polizia municipale stanno raccogliendo testimonianze e indizi per fare luce sui singoli episodi e trovare il colpevole di questo assurdo gesto che condanna l’animale a una morte lenta e dolorosa. Eppure questi gattini non davano alcun fastidio: facevano parte di una piccola colonia abbandonata dal loro ex padrone. Presi in carico dal Comune di Rignano, sono stati tutti sterilizzati, alcuni adottati dalle famiglie rignanesi, altri presi in cura da alcune persone di buon cuore della zona, seguiti anche dall’associazione Oipa con punti di approvvigionamento cibo concordati.

"I residenti della zona che hanno cuccioli in casa sono ovviamente preoccupati e ci chiedono informazioni – dice l’assessore ai diritti degli animali Silvia Meli -. Invitiamo tutti quanti a fare attenzione, anche se siamo da subito intervenuti con la polizia municipale e le guardie zoofile per individuare il responsabile di questo vile gesto. Chiunque avesse notizie, può rivolgersi alla polizia. Intanto ricordiamo che i gatti liberi sono tutelati dal Comune: i cittadini sono tenuti a rispettarli e a non danneggiare i punti di approvvigionamento cibo concordati ed approvati dall’amministrazione".

Manuela Plastina