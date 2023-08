Scatta l’allarme bomba Alta velocità bloccata Controlli in galleria Traffico paralizzato

C’è un allarme bomba, oltre alla presenza di persone in galleria, tra le cause dello stop della linea ferroviaria ad alta velocità bloccata dalle 19 di ieri sera fino a tarda notte per controlli della Polizia tra Firenze e Bologna. Una telefonata anonima al 112 di Firenze ha avvertito della presenza di un ordigno sui binari all’interno della galleria. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 19 nel tratto di oltre 15 chilometri compreso fra Idice e San Pellegrino, e che quindi è in zona di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, dal macchinista di un treno in transito che ha notato degli estranei lungo i binari. Il traffico ferroviario è stato interrotto e subito sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un’area in cui è strettamente vietato l’accesso. Secondo ulteriori informazioni, la segnalazione di persone in galleria sarebbe stata seguita da una telefonata anonima che avrebbe riferito della presenza di un ordigno, ma le verifiche al momento non hanno trovato conferme; in tal caso si potrebbe trattare di un falso allarme bomba. Non ci sarebbe troppo da meravigliarsi se la minaccia telefonica fosse una conseguenza diretta dello sgombero, effettuato ieri da parte della polizia con l’impiego di personale dell’ottavo reparto mobile, dell’edificio di via del Ponte di Mezzo a Firenze, occupato da anni da un gruppo di persone legate al movimento anarchico, comprese figure vicine all’area insurrezionalista, già sotto accusa per attentati ai treni con finalità di terrorismo.

Le verifiche durate ore hanno riguardato la galleria e anche le pertinenze esterne. In questi luoghi di montagna la linea ferroviaria corre in aree rurali che di solito sono poco abitate. Diversamente dagli episodi di persone segnalate sui binari nei centri urbani - cosa che ogni tanto accade nelle ferrovie, spesso si tratta di sbandati, spacciatori o disperati che tentano il suicidio -, ieri sera l’eventuale presenza di persone in una zona remota appare come un fatto insolito e pone problemi di sicurezza. I protocolli impongono di bloccare subito la circolazione ferroviaria nei casi di segnalazione di persone vicino ai binari. Il blocco improvviso dei treni ha causato inevitabili ripercussioni sui viaggiatori. Il traffico ferroviario è stato parzialmente dirottato sulla linea convenzionale, ma gli orari sono saltati, soprattutto nelle stazioni di Firenze e Bologna, dove sui tabelloni sono indicati ritardi che vanno dai 120 ai 300 minuti. Ad essere direttamente coinvolti - come si evince dal sito di Trenitalia - sono 19 treni ad Alta Velocità. Nel dettaglio cinque convogli sono diretti a Milano, tre a Roma, due a Torino e Venezia e uno a Udine, Brescia, Trento, Salerno, Napoli, Bergamo e Mantova. Sono sei, invece i treni ad Alta Velocità che fermata a Bologna superficie anziché a Bologna Centrale AV: tre diretti a Napoli, due a Roma e uno a Perugia. Tre, infine i treni Alta Velocità parzialmente cancellati: un Napoli- Bergamo con termine corsa a Firenze; un Bergamo-Roma con termine corsa a Bologna e un Salerno-Milano Centrale con termine corsa a Roma. Dalle 23,30, è ripresa parzialmente la circolazione, come annunciato online da Rfi, "con forti rallentamenti con possibili cancellazioni o limitazioni".