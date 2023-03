Solidarietà, torna a Firenze la corsa podistica ‘Scatta alle Cascine”

La scorsa edizione di 'Scatta alle Cascine"

Firenze, 27 marzo 2023 – Torna ‘Scatta alle Cascine’, la corsa podistica di beneficenza che ogni anno dal 2013 è organizzata dall’omonimo comitato, composto da Leo e Lions Club della Toscana. L’appuntamento è per il 23 aprile 2023, una giornata nel corso della quale si potrà anche partecipare al concorso fotografico che per questa edizione avrà come temi “Alimentiamo le speranze: il valore del cibo” e “Oasi verdi di città e borghi”. I migliori scatti saranno premiati il 24 maggio 2023.

Obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi per acquistare un muletto per dotare il Banco Alimentare di un agevole supporto per caricare merci da consegnare alle organizzazioni sul territorio che forniscono alimenti a famiglie bisognose. Nel corso della manifestazione del 23 aprile verranno effettuate, tra l’altro, visite per la prevenzione del diabete e del cancro del cavo orale e verrà dato spazio ad altre associazioni operanti sul territorio. La corsa podistica di 10 chilometri partirà alle 9.30, mentre il nord walking di cinque chilometri alle 9.35.

Sono ormai undici anni che Leo e Lions organizzano ‘Scatta alle Cascine’, evento che ha permesso di raccogliere oltre 67 mila euro, destinati per gran parte al Banco Alimentare. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, in collaborazione con il quartiere 4 e i contributi delle seguenti associazioni: Podistica Isolotto, Idea Fotografica, Federazione italiani associazioni fotografiche. Partecipano inoltre la Compagnia di Parte Guelfa, Croce Rossa Italiana Comitato di Scandicci, Federazione toscana delle Misericordie d’Italia, Fondazione Andi onlus e Andi Firenze, Uisp Firenze, associazione Regalami un sorriso, i Maratonabili, associazione Blind Fighters, Istituto agrario di Firenze, istituto alberghiero Buontalenti, con il contributo di numerosi sponsor.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]