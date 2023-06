Scatena il caos nella notte a Rifredi Danni e furti: preso

FIRENZE

Scatena il panico fra i commercianti “notturni“ di Rifredi. Per questo, un 32enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina in un esercizio commerciale, danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale, tutti reati che avrebbe commesso l’altra notte nel giro di meno di due ore a Firenze. E fermarlo non è stato facile.

L’uomo, di origine libica, irregolare in Italia, è già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Tutto, si spiega dall’Arma, è iniziato verso le tre e mezzo in zona Rifredi quando il 32enne si è presentato al forno “Il Pane“ e minacciando il proprietario avrebbe preteso birra e da mangiare.

Al diniego di quest’ultimo, l’uomo avrebbe insistito sempre di più con modi minacciosi, dandosi alla fuga solo all’arrivo dei carabinieri che si sono messi alla sua ricerca.

Il 32enne, nel frattempo, sarebbe tornato al forno e con una pietra ha danneggiato l’auto del proprietario, scappando nuovamente.

Alle 5 poi lo stesso 32enne si è presentato in un altro locale, la focacceria Casini dove però il personale ha fatto in tempo a chiudersi dentro e a chiamare i carabinieri segnalando che l’uomo si stava dirigeva verso il bar Aline di via dello Steccuto.

I militari dell’Arma, giunti davanti al bar, l’hanno sorpreso mentre lanciava un bicchiere in strada, scappando poi nuovamente.

Nel bar avrebbe però fatto in tempo a mangiare e bere, non pagando quanto dovuto ma minacciando una dipendente e iniziando a lanciare bicchieri.

I carabinieri alla fine sono riusciti a raggiungerlo in via Reginaldo Giuliani bloccandolo, con non poche difficoltà perchè opponeva resistenza, dopo che aveva scavalcato il cancello di un complesso condominiale.