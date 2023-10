Scarti tessili Abbandonati 180 chili di rifiuti

Ancora un abbandono illecito di rifiuti nella Piana a, in questo caso a Signa. Nei giorni scorsi, una pattuglia della stazione carabinieri di San Piero a Ponti è intervenuta in via Pistoiese fermando un furgone con, a bordo, due cittadini stranieri. Esaminando il veicolo, gli uomini dell’Arma hanno trovato al suo interno sei sacchi del peso complessivo di 180 chili, contenenti scarti tessili classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

Il tutto senza autorizzazioni necessarie per trasportare questo tipo di materiale. Per questo i due uomini a bordo sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti speciali, mentre i carabinieri hanno effettuato il sequestro penale sia del veicolo che dei rifiuti. Scattato anche il fermo amministrativo del furgone che è risultato privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Uno dei due stranieri, è stato infine denunciato all’autorità giudiziaria essendo risultato irregolare sul territorio italiano.

Gli abbandoni , a volte di scarti industriali altre di ingombranti, continuano a essere un problema ricorrente nella Piana fiorentina. Non è raro, nelle strade secondarie, nei campi incolti e all’interno dei fossi, trovare sacchi neri pieni di rifiuti, così come frigoriferi, lavatrici e altri elettrodomestici.

Nel primo caso, si tratta di una strategia di alcune aziende, per risparmiare sullo smaltimento. Per gli ingombranti invece il ritiro è gratuito e a domicilio: è quindi probabile che gli abbandoni siano da parte di persone che, non essendo regolarmente registrate e che non pagando la tariffa sui rifiuti, non possono chiamare Alia.

Lisa Ciardi