Quasi una tonnellata di scarti edili sequestrati e una persona denunciata. È questo l’esito dell’ultimo intervento effettuato dalla polizia municipale contro l’abbandono di rifiuti. Una pattuglia del Reparto di Rifredi ha notato in via Circondaria un autocarro carico di scarti edili con a bordo diverse persone. Alla vista degli agenti il conducente ha cambiato espressione, diventando improvvisamente serio nel tentativo di passare inosservato ma questo non gli ha evitato un controllo. Dai documenti è emerso che il veicolo non era stato revisionato e quindi è scattata la sanzione da 173 euro. Dopo di che l’uomo, un 50enne fiorentino, ha cercato di allontanarsi nonostante gli agenti gli avessero chiesto il formulario necessario per il trasporto dei rifiuti edili caricati nell’autocarro.