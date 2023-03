Scaricata dalle categorie Scoppia la bagarre politica

Anche le categorie economiche ora ‘scaricano’ l’assessora all’urbanistica Del Re. Categorie che l’avevano difesa a spada tratta quando la sua poltrona era sembrata sul punto di vacillare all’indomani della vittoria della mozione Schlein nel congresso Pd, con il sindaco che le aveva ribadito la sua piena fiducia spiegando che non aveva alcuna intenzione di sostituirla né di apprestarsi a un rimpasto di giunta.

Confesercenti sostiene di essere sempre stata contraria al passaggio del tram in centro e favorevole alla pedonalizzazione. Confcommercio si schiera con Nardella al cento per cento. Aldo Cusano, che ne è presidente toscano sottolinea che "la tramvia è stata l’iniziativa politica più forte di questa amministrazione" e che "per quanto ci riguarda, tra timori e diffidenze, confermiamo il pieno apprezzamento". Poi sia rriva al punto: "Non si può violentare una città, i suoi simboli e la sua cultura: qualche centinaio di metri a piedi non faranno male a nessuno, non vediamo motivo per sventrare il centro portando il tram fin sulle scale del Duomo".

Le dichiarazioni dell’assessora Del Re hanno scatenato reazioni politiche a catena. Fratelli d’Italia, attraverso il capogruppo in Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e il consigliere Jacopo Cellai, si interroga "se ormai la giunta Nardella non sia arrivata al capolinea, e non di una linea di tram, ma della propria parabola politica". "Dopo la clamorosa querelle tra l’assessora e il sindaco Nardella" su scudo verde e passaggio del tram al Duomo di Firenze, "sembra ormai chiaro che la gestione della città non fili più liscia e se il Pd non ha più un quadro d’insieme uniforme sulla città, è giunto il momento di elezioni anticipate".

Il capogruppo in Palazzo Vecchio della Lega Federico Bussolin e il commissario comunale della Lega Federico Bonriposi "Nardella è uscito allo scoperto per sconfessare Del Re. Una sconfessione pesante che sa di cacciata dalla giunta. Siamo preoccupati, non vorremmo che l’avvento di Schlein abbia cambiato anche le priorità infrastrutturali della città". Mario Razzanelli, consigliere comunale di Forza Italia, sostiene che "Nardella ha fatto bene a sconfessare immediatamente la sua assessora Del Re, ma adesso ne pretenda le dimissioni". A proposito delle future linee della tramvia Razzanelli sottolinea che "se lo scempio dell’inutile variante al centro storico sembra essere purtroppo avviato, così non è per la linea 3.2.1. Salviamo i viali di circonvallazione, viale dei Mille e Campo di Marte, salviamo Gavinana". "Vorremmo che il sindaco non continuasse a usare i temi della tramvia e dello scudo verde per questioni di collocamento interno e campagna elettorale", il commento di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune. Anche Barbara Felleca di Italia Viva si dice contraria alla possibilità che la tramvia passi dal Duomo: "Ieri abbiamo assistito in Consiglio comunale a un cambio di rotta sorprendente quanto inaspettato, perché aprire all’ipotesi della tranvia al Duomo rimette in discussione 15 anni di politiche di governo cittadino. Per fortuna il sindaco Nardella ha smentito con vigore l’ipotesi Del Re, in un momento di confusione totale che denota un serio problema all’interno del Pd".

