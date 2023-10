Scaramuzzi, la vicepresidente: "Siamo qui per fare il bene della città. La Fondazione ritornerà unita"

La notte dei lunghi coltelli è passata. Bernabò Bocca è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Ma se la sua elezione è frutto di una spaccatura nel Cda dell’ente, sancito da un sette a cinque fra lui e l’altro pretendente Francesco Rossi Ferrini, almeno sulla vicepresidenza si è trovata un’unanimità liberatoria. Oliva Scaramuzzi ha messo d’accordo tutti, ed è stata eletta per acclamazione.

Vicepresidente Scaramuzzi, possibile che il Cda abbia dovuto decidere lunedì mattina, senza accordi precedenti?

"Sì, perchè il panorama è cambiato all’improvviso. Eravamo tutti tranquilli con un tacito accordo su Sandro Rogari, una figura di transizione perfetta, che avrebbe consentito di continuare a lavorare nella continuità per più di un anno. E all’improvviso è arrivata la storia dell’incompatibilità con l’Accademia della Colombaria... Diciamolo, uno sgambetto, forse anche una cattiveria per come è andata. Ed è allora che è nato un altro polo attorno a Bocca".

Come è andata invece la sua elezione?

"Mi ha chiamato venerdì sera Bocca, chiedendo la mia disponibilità. Mi ha detto: “Io accetto la presidenza ma voglio accanto qualcuno che parli la mia lingua, che sia fiorentina e che conosca il territorio, che mi aiuti a dare continuità al lavoro fatto“. Ci ho riflettuto. Bernabò non è personaggio a cui servono cariche, ne ha già tante. Ed è abituato a lavorare in squadra. Se lui si metteva a disposizione, allora lo potevo fare anche io".

Non sente questo clima di profonda divisione nel Cda?

"No, un momento dopo la votazione ci siamo abbracciati tutti e anche a chi sapevo aver votato dall’altra parte, per Rossi Ferrini, ho chiesto: “Adesso però ci date una mano!“ e la risposta è stata sì, in maniera sincera".

Da cosa inizierete a lavorare?

"Lo abbiamo già fatto lunedì subito dopo l’elezione, incontramdo i dipendenti. Abbiamo lavorato fino alle 17.30, poi ho detto: ora vado allo stadio a vedere la Fiorentina, anche se quella con l’Empoli non è stata la partita che averei voluto vedere".

Su cosa conta per riportare l’unità nella Fondazione?

"Sul fatto che siamo lì per cercare di fare del bene alla città e al territorio. Distribuiamo dai 38 ai 40 milioni all’anno. Ossigeno puro... questo è il nostro impegno".

I progetti che più stanno a cuore a lei e al presidente Bocca?

"Certamente l’arte e la cultura. A Bernabò interessa davvero l’idea della bellezza, da costruire e da difendere. Per questo ci saranno i teatri, i restauri, l’innovazione e l’ambiente, ma anche la lotta al degrado della nostra città, per evitare che tanta bellezza continui ad essere aggredita".

Suo padre Franco è stato tanti anni nella governance della Fondazione. Cose le direbbe oggi?

"Di restare una donna libera, di non consentire mai a nessuno di mettere le mani sulla mia libertà".