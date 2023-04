Scarabeo Chini all’arcivescovo

L’arcivescovo di Firenze Betori, in occasione della sua visita pastorale in Mugello, ha incontrato venerdì gli amministratori di Borgo. Accompagnato dal parroco don Luciano Marchetti e dal viceparroco don Francesco Alpi, è stato accolto dal sindaco Omoboni e dalla presidente del consiglio comunale Taronna, che gli hanno consegnato uno scarabeo in ceramica disegnato dai Chini. Dopo i saluti del sindaco, che ha sottolineato tra l’altro la costante collaborazione con la parrocchia di Borgo San Lorenzo, il cardinale ha toccato i temi principali che riguardano la vita di oggi, dalla centralità della persona al rischio dell’individualismo, dalla massificazione dei social all’importanza delle relazioni, dall’apporto dei valori delle religioni all’esercizio corretto della democrazia. Non sono mancati interventi da parte dei consiglieri: prima il capogruppo di Cambiamo Insieme Luca Margheri, poi il capogruppo Pd Niccolò Grifoni. Oggi alle 18 l’arcivescovo celebrerà in pieve la Messa con tutte le parrocchie dell’Unità pastorale.