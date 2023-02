Scappa in stato di ebbrezza da ospedale dopo incidente in bici, denunciato

La polizia municipale

Firenze, 8 febbraio 2023 – Un incidente in bici, un ciclista in stato di ebbrezza che scappa dal pronto soccorso e che viene poi rintraccia e denunciato dalla polizia municipale di Firenze. L'incidente, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è avvenuto in lungarno Serristori nella notte tra sabato e domenica.

I due ciclisti, italiani e rispettivamente di 54 e 25 anni, stavano provenendo dai lati opposti e si sono scontrati probabilmente a causa di un’invasione di corsia da parte di uno delle due biciclette. Uno dei due conducenti, il 54enne, si spiega ancora dal Comune è risultato positivo a due prove con l’etilometro con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi/litro (quasi quattro volte il limite consentito dal codice della strada).

L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso per accertamenti da dove però è fuggito senza il consenso dei medici. Sono così iniziate le ricerche e dopo mezz'ora il 54enne è stato trovato a pochi metri dal luogo dell’incidente dove stava cercando la sua bicicletta ed è stato riportato in ospedale: è inoltre scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Niccolò Gramigni