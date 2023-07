Scappa dopo incidente, fermato

Per sfuggire a un controllo della polizia municipale si dà alla fuga dopo aver provocato un incidente. L’episodio è accaduto lo scorso primo luglio nella zona dell’Osmannoro dove un camper, condotto da un pratese, ha urtato un altro veicolo. Poco prima dell’arrivo dei vigili il camper ha cercato di allontanarsi dal luogo del sinistro: su segnalazione dei testimoni, che hanno indicato la direzione presa dal mezzo, gli agenti della municipale sestese però lo hanno raggiunto.

A quel punto il conducente del camper è sceso lasciando il passeggero a bordo e ha cercato di darsi alla fuga a piedi. Fermato dopo essersi buttato in fosso, dai controlli è emerso che l’uomo non era in possesso patente di guida. Per lui oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria è scattato anche il fermo del mezzo.