Scandicci winter, ecco il bando per gli operatori culturali. L’amministrazione ha aperto la manifestazione di interesse per l’assegnazione di rimborsi, contributi o sussidi finalizzati alla programmazione del cartellone di eventi culturali Open City Scandicci Winter.

La scadenza per presentare proposte, è fissata a giovedì prossimo. In base al bando pubblicato nella sezione Bacheca del sito web del Comune, le proposte possono riguardare musica, teatro, danza, spettacolo, patrimonio civile, storico, artistico, arti visive, pittura, scultura, installazioni, performance, street art, grafica, fotografia, audiovideo, design, cinema. "La cultura – ha detto l’assessore alla cultura, Claudia Sereni – è un bene comune che continuiamo a diffondere anche come sostegno al tessuto associativo locale, che rappresenta una parte importante dell’anima della nostra comunità. Con questo nuovo bando, rivolto alle associazioni scandiccesi, ci prepariamo alla stagione invernale che ci porterà fino a Natale e al capodanno che tornerà, dopo lo stop della pandemia, ad essere la festa metropolitana di fine anno in piazzale della Resistenza.

Il programma culturale che ne uscirà si unirà anche alla ripresa del Libro della vita, che riparte il 26 novembre, e al cartellone di Aurora di Sera che aprirà il 2024 a partire dal 13 gennaio. Ci aspetta una nuova stagione culturale di grandi emozioni". I soggetti interessati dovranno far arrivare le domande esclusivamente mediante pec all’indirizzo [email protected].