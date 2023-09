Scandicci, si scontra col furgone Grave motociclista di sedici anni

SCANDICCI

Incidente tra un furgone e una moto, sedicenne in prognosi riservata. L’incidente, il terzo con feriti in codice rosso di questa settimana, è successo sabato sera in via Pisana, all’altezza di via della Pieve. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul posto. In base a una prima ricostruzione, il conducente della moto, una 125 Keeway, si sarebbe trovato improvvisamente sul suo cammino, un furgone Ford guidato da un 85enne, che spuntava da un accesso laterale alla Pisana. Il giovane per evitare il furgone è scivolato con la sua moto sull’asfalto. Ad avere la peggio è stata la ragazza che viaggiava con lui in sella; sbalzata dal mezzo è finita contro dei cassonetti battendo sia nell’area del toraceaddome, sia la mascella visto che non indossava un casco integrale. Sono stati i passanti a chiamare il 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza attrezzata. I soccorritori hanno osservato tutte le cautele del caso nel raccogliere la ragazza, immobilizzarla e portarla al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata. I medici hanno riscontrato un importante trauma facciale, e stanno valutando alcuni traumi interni che la ragazza ha riportato nell’impatto coi contenitori dei rifiuti. Al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, gli agenti della polizia municipale di Scandicci. Hanno raccolto le testimonianze dei presenti al momento dell’incidente.

Fabrizio Morviducci