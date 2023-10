Scandicci, sgomberato l’ex liceo. “Primo passo per il recupero dell’area”

Scandicci (Firenze), 30 ottobre 2023 – Nel tempo era diventato oggetto di saltuarie occupazioni abusive, ma ora c’è un progetto per riqualificarlo. E’ stato eseguito stamani, senza particolari criticità, lo sgombero dell'ex liceo Leon Battista Alberti a Scandicci. Al momento dello sgombero, alla presenza delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, nessuno era presente all'interno dell'immobile e le operazioni si sono svolte senza problemi.

Sempre oggi, 30 ottobre, è stato poi firmato l'atto di compravendita con il soggetto attuatore privato, che a seguito di un bando di alienazione procederà con il recupero urbanistico definitivo dell'intera area e con la realizzazione di opere pubbliche importanti tra cui la riqualificazione completa di piazza Boccaccio. Per il complesso scolastico le destinazioni d'uso sono residenziale, direzionale, terziaria, commerciale (negozi di vicinato), esercizi di somministrazione, attività artigianali di servizio alla residenza.

"Un luogo importante per la nostra città tornerà ad essere spazio e cuore pulsante della vita della comunità di Scandicci - sottolinea il sindaco Sandro Fallani -, grazie ad un lavoro sinergico che ha messo al centro la sicurezza dei nostri cittadini e il ripristino della legalità, di pari passo ad una prospettiva futura che porterà alla trasformazione dell'area in un luogo sicuro, bello, riqualificato, ripensato per essere vissuto dai cittadini”.

In base alle previsioni urbanistiche per il complesso dell'ex liceo Leon Battista Alberti è consentita la demolizione degli edifici esistenti, e la realizzazione di un intervento con dimensionamento massimo di 15 mila metri cubi. La realizzazione degli interventi è condizionata alla contestuale realizzazione di una serie di opere pubbliche, tra cui spazi per parcheggio ad uso pubblico, e riassetto e riqualificazione complessiva di piazza Boccaccio, comprensivi del rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica sulla piazza e sulla viabilità adiacente.