Scandicci, Presentato e Installato un Defibrillatore in Occasione della Festa dell'Estate

Un nuovo defibrillatore in arrivo sul territorio di Scandicci. L’iniziativa è prevista in occasione della "Festa dell’estate" che si terrà domani alle 18, in via di Caciolle presso la Chiesa Regina della Pace. Nel corso dell’evento verrà presentato e installato un defibrillatore che l’associazione 0-0 Firenze 5 Odv ha deciso di donare alla cittadinanza. L’uso del defibrillatore è spesso decisivo nei casi di arresto cardiaco, perché l’apparecchiatura è in grado di fornire lo shock elettrico necessario a far ripartire il cuore.