Scandicci, escursionista cade in mountain bike e si ferisce a una gamba. Complesse operazioni di salvataggio

Scandicci (Firenze), 30 giugno 2024 – Un ciclista è caduto e si è ferito in una zona impervia del lago di Chiesanuova, nel comune di Scandicci (Firenze). Sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere l’uomo infortunatosi in mountain bike. I vigili del fuoco hanno raggiunto il lago e attesi da un amico hanno proseguito a piedi e con il fuoristrada di un cittadino che si è messo a disposizione per il trasporto delle attrezzature. Una volta raggiunto l’uomo insieme al personale sanitario, è stato immobilizzato l’arto inferiore e posizionato sulla tavola spinale per poi essere trasportato sul fuoristrada fino a raggiungere il veicolo sanitario sulla strada principale per il successivo trasporto in pronto soccorso.