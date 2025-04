Scandicci Civica elegge il segretario. E’ Freschi, fondatore del movimento

C’era la vice presidente della Regione, Stefania Saccardi, al congresso di Scandicci Civica che ha eletto come suo segretario Marcello Freschi, uno dei fondatori del movimento. Nel saloncino dell’Aurora c’erano anche rappresentanti sindacali, del commercio, dell’artigianato e del volontariato cittadino oltre a una pattuglia dei diversi partiti rappresentati nell’area metropolitana: IV e Azione, Fratelli d’Italia, Forza Italia, PCI. Era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione, il presidente del Consiglio comunale, Gianni Borgi. Scandicci Civica, coi suoi cinque consiglieri ottenuti alle ultime amministrative, è la seconda forza politica della città dopo il Pd. Ma proprio il Pd e la maggioranza hanno deciso di non presentarsi al congresso dei civici, spingendo su una decisione politica che ha scontentato diversi iscritti e sollevato un vespaio. A dare la sveglia al partito, ci ha pensato l’ex sindaco Giovanni Doddoli, che ha mandato un messaggio ‘ai naviganti’ nella sua lunga lettera, quasi ‘programmatica’ all’assise dei civici: "Questa vostra esperienza, che ha le trasversalità del civismo si è posta da subito in un contesto valoriale definendosi antifascista e proiettata non per fare la claque a qualcuno, ma in autonomia con proposte per la città: ciò la rende non addomesticabile e da oggi un soggetto politico che acquisisce di fatto pari dignità. Taluni rinunciano al confronto? Perché non ci sono idee strutturate e forse si ha paura delle idee altrui! Ce ne fossero, dico io, dato che questo è il vuoto che va riempito. Per farlo serve più politica. Vi auguro di poter portare il vostro contributo a questa nuova grande opera pubblica: rilanciare questo potenziale della nostra città".

