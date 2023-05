Scambio culturale Via all’iniziativa

PONTASSIEVE

Per una settimana saranno ospiti dei loro coetanei di Pontassieve tre delegazioni di giovani studenti provenienti da altrettante scuole di Turchia, Romania e Spagna. Uno scambio culturale che rientra all’interno del progetto "Science in life", che l’Istituto comprensivo di Pontassieve porta avanti con scuole europee. Al loro arrivo i ragazzi sono stati ricevuti nel palazzo comunale dal Sindaco Monica Marini e dall’assessore alle politiche scolastiche Mattia Cresci, che hanno dato loro il benvenuto, insieme ai figuranti del Corteo Storico di Pontassieve. Alla base di questo progetto la scienza e la sostenibilità ambientale. In particolare i ragazzi saranno stimolati a scoprire l’importanza della scienza e dalle discipline scientifiche.