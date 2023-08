Scambi giovanili La Toscana resta in testa

Caterina

Sono circa un centinaio i Paesi di tutto il mondo che ogni anno partecipano al programma di Scambi Giovanili Lions YCE, progetto firmato Lions nato nel 1961 con l’intento di dare a migliaia di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 22 anni l’opportunità di conoscere usi e costumi di popoli di ogni continente. "I giovani sono i naturali ambasciatori della cultura della pace e dell’amicizia - spiegano gli organizzatori- capaci di confrontarsi da pari e non in maniera ideologica, perché generosi nel comprendere e accettare realtà diverse fra loro". La nostra regione è tra le mete più richieste e quest’anno il Campo Lions Toscana Via Francigena 2023 ha accolto 20 ragazzi provenienti da 16 diverse Nazioni. Grazie all’ospitalità di tanti Lions Club del Distretto 108 LA, i ragazzi hanno prima vissuto un’esperienza in famiglia, dove hanno assaporato l’ospitalità della nostra terra, poi hanno iniziato il loro cammino come moderni viandanti dalla porta della Francigena in Toscana sul Passo della Cisa, attraversando boschi e prati fino a Pontremoli.

Hanno poi proseguito verso il mare, visitando Viareggio, città storiche come Pisa e Certaldo, per poi raggiungere San Gimignano e Siena e dirigersi verso la Val d’Orcia. Un passaggio ad Arezzo ed infine Firenze. Lunedì 24 luglio i ragazzi sono stati accolti nella Sala Firenze Capitale da Barbara Felleca, vicepresidente del Consiglio Comunale, e da Edoardo Trallori, consigliere del Quartiere 5 di Firenze. Ad attenderli c’erano anche Anna Iacobacci e Rossana Capitani, presidente e vicepresidente dell’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini che, in occasione dei 140 anni dalla pubblicazione del noto romanzo, hanno donato ai giovani una copia del libro ‘La guida ai luoghi di Pinocchio’.