Scaletti, debutto in grande stile: "Fiesole tornerà protagonista"

Una grande affluenza di persone, che per un evento elettorale non si vedeva da tempo a Fiesole. In tanti ieri sera hanno preso letteralmente d’assalto il nuovo Teatro di Largo Farulli per assistere all’ avvio della campagna elettorale di Cristina Scaletti, candidata sindaco con una sua lista civica retta da una coalizione di centrosinistra, e scoprire insieme a lei come "Immagina Fiesole" . "Per me è un onore candidarmi a prima cittadina per questo meraviglioso comune. Grazie per l’opportunità che mi è stata offerta e grazie per essere presenti così numerosi, donandomi un bene prezioso quale è il vostro tempo": ha detto commossa, scusandosi con tutti coloro che non hanno trovato posto e sono rimasti fuori dal teatro. Jeans, blazer corto color carta da zucchero e camicetta bianca, Scaletti ha raggiunto il palco sulle note di Don’t stop me now dei Queen, introdotta dagli attori Alessandro Calonacci e Gaetano Gennai. Mentre la presentazione delle candidata è stata affidata ad una carrellata di immagini fotografiche che ne hanno ripercorso i molteplici aspetti della sua vita: dalla passioni sportive agli impegni politici, passando per il lavoro di medico e ricercatore per arrivare alla vita familiare. L’impegno assunto è quello di "far tornare Fiesole protagonista" e si sono toccati temi come turismo (quello lento e sostenibile), sociosanitario, scuola, servizi alla collettività, ambiente e associazionismo.

Scaletti scommette sulla "magia della cultura", vocazione naturale per Fiesole e punta sulla collaborazione con le istituzioni anche per intercettare fondi dai bandi europei. A parlarne con la candidata erano rappresentati Eugenio Giani, presidente della Regione con il sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme al collega di Bagno a Ripoli Francesco Casini, saliti alla fine sul palco con Scaletti. All’evento hanno partecipato anche i rappresentati della coalizione di partiti che sostengono la lista "La Scaletti sindaco-Immagina Fiesole", come Pd, Italia Viva, +Europa, Sinistra Italiana ed Ecolò. Per l’intrattenimento la serata diretta da Francesco Selvi ha visto l’intervento oltre a Gennai e Calonacci del cantautore Riccardo Azzurri e dell’imitatore Leonardo Fiaschi.