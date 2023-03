Scacciacani spunta durante la lite in strada

E’ stato accertato poi che si tratta di una ’scacciacani’. Ma a caldo vai a sapere. In via Nazionale un uomo armato di pistola è stato fermato denunciato dai Carabinieri per un litigio. E’ successo la scorsa notte, verso le 5 in via Nazionale, altro posto ricco di ’fermenti’, specie per la vicinanza della stazione. I Carabinieri avvisati anche del rumore di uno sparo hanno individuato tre persone. Si tratta di un nigeriano del ’92, un cinese del ’99 e di un gambiano del ’94, andato in aiuto al nigeriano. La scacciacani non aveva il tappo rosso. La ’pistola’ era stata usata dal cinese per minacciare il nigeriano per motivi non chiari. I militari l’hanno trovata in mano al nigeriamo che aveva disarmato il rivale. Il cinese è stato per minaccia e porto abusivo di armi.