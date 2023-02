"Sbloccare lo svincolo sull’A1 Il governo deve intervenire"

"La burocrazia blocca lo svincolo di Scandicci". Era più di un sospetto, ma la conferma è arrivata da un’interrogazione presentata alla Camera dalla deputata Simona Bonafé (Pd), che non ha dimenticato il suo territorio di riferimento. "Sbloccare il nuovo svincolo di Scandicci che collegherà la A1 alla Fi-Pi-Li – ha chiesto – snellendo i flussi locali e garantendo la riduzione di traffico nel nodo autostradale di Firenze. Il progetto esecutivo di Autostrade per l’Italia è fermo da mesi a causa dei ritardi burocratici tra i ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture. Questa situazione ha già costretto a posticipare di un anno tutto l’iter dell’opera la cui conclusione è oggi ipotizzata entro novembre 2027. E’ necessario che il governo intervenga per garantire che i cantieri partano nei tempi previsti e non si perda ulteriore tempo per realizzare una infrastruttura che migliorerà la percorribilità e la sicurezza stradale riducendo la concentrazione di emissioni nocive nell’aria".

Da anni è atteso l’adeguamento dello svincolo che permetterà un nuovo collegamento dall’A1 Napoli-Milano alla Sgc Firenze- Pisa-Livorno. La progettazione definitiva è stata completata ed è stata sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla Via. Inizialmente prevista per il giugno 2022, è slittata al 15 maggio 2023. A pagare burocrazia e intoppi saranno come sempre cittadini e imprese del territorio.