"Sbaracco" rinviato a causa del maltempo

A causa delle condizioni meteo, lo "Sbaracco" della Misericordia oggi non si svolgerà. L’evento è stato rimandato al 16 aprile quando saranno circa duecento gli espositori presenti nell’area adiacente a Villa Il Palagio, fra via Barberinese e via del Paradiso. L’iniziativa poi sarà ripetuta tutte le prime domeniche di maggio, giugno, settembre e ottobre. La Confraternita ricorda che i proventi dello "Sbaracco" (e della vendita di uova di Pasqua) serviranno per l’acquisto di un’ambulanza di soccorso avanzato adibita al trasporto protetto neonatale.