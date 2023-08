Sbandieratori in trasferta L’isola d’Elba abbraccia il Valdarno

Trasferta di qualità per gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini: si sono ritrovati all’Isola d’Elba per la 12° edizione del campus estivo.

La struttura "Sassi Turchini" di Porto Azzurro ha accolto circa 30 persone tra sbandieratori, trombe e tamburi.

Non è solo una tradizione che si rinnova, ma, sottolineano gli organizzatori del gruppo del Valdarno fiorentino: "è l’istituzionalizzazione di un metodo di lavoro che riassume e valorizza l’intero bagaglio dei nostri valori. Valori tecnici, perché il campus permette di realizzare una full immersion negli allenamenti con sbandieratori e musici più esperti al servizio dei più giovani per permettere loro di approfondire le conoscenze tecniche e di personalità necessarie per reggere l’impatto con le piazze più importanti in Italia e nel mondo. Valori della condivisione, perché la struttura "Sassi Turchini" è da sempre dedita al turismo sociale.

Adatta alle esigenze di tutti. Valori della socialità perché vivere a stretto contatto tra ragazzi e over 70 è una splendida esperienza di vita.

Nella sua trasferta all’Elba, il gruppo si è anche esibito pubblicamente il 14 agosto a Porto Azzurro ed il 15 a Capoliveri. Solo pochi mesi fa, gli Sbandieratori si erano esibiti davanti a Papa Francesco. I 60 membri del gruppo avevano dimostrato la loro bravura in piazza San Pietro e in quell’occasione avevano consegnato al Pontefice in dono una bandiera con il giglio fiorentino, una litografia del maestro Gabriele Torricelli raffigurante le tre figure principali (sbandieratore, tamburo e chiarina) e un cesto di prodotti tipici del Valdarno fiorentino.

Manuela Plastina