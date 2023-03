Sbandato a passeggio lungo la linea ferroviaria Rallentati o cancellati ventidue treni regionali

Intervento delle forze dell’ordine in zona via del Barco e linea Fs Firenze-Pisa sospesa per quasi un’ora stamani tra le 6.20 e le 7.20 in prossimità della stazione Firenze Cascine per la presenza di una persona nei pressi dei binari, circostanza per cui è dovuta intervenire la Polfer.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, la persona in questione, un marocchino di 36 anni, all’apparenza con disagi psichici, vagava in una zona dismessa prossima alla ferrovia, all’altezza di via del Barco, e c’è stato bisogno di intervenire per la sua incolumità e per la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Una volta avvicinato dagli agenti, portato a distanza di sicurezza, avvisate le Ferrovie e poi il 118, personale sanitario ha trasportato il nordafricano all’ospedale di Careggi.

Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, rha riferito che l’episodio ha provocato purtroppo serie ripercussioni ed effetti sul trasporto ferroviario con rallentamenti fino a 55 minuti per dodici treni regionali, mentre dieci sono quelli poi cancellati.

Rfi ricorda che la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari comporta l’obbligo di arresto di tutti i treni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.