Sbalzo di tensione. Elettrodomestici in tilt a Ginestra

Elettrodomestici in tilt, a Ginestra Fiorentina, nel comune di Lastra a Signa, per uno sbalzo di tensione. L’episodio è avvenuto ieri e sarebbe legato a quanto successo il giorno precedente: martedì un camion avrebbe urtato e abbattuto un casotto di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Successivamente è stato installato un generatore provvisorio, ma qualcosa non ha funzionato, causando uno sbalzo di tensione e rovinando gli elettrodomestici di un’ampia parte della frazione.

"In riferimento all’episodio di possibile danneggiamento di apparecchiature elettriche, verificatosi a Ginestra - fanno sapere dall’ufficio stampa di E-Distribuzione - se si tratta di imperizia o guasto tecnico con mancanza di fase o sovratensione, imputabile alla responsabilità dell’azienda, i cittadini hanno diritto al rimborso. Se invece è un guasto accidentale o causato da terzi, rispetto al quale anche gli impianti dell’azienda sono vittime di fattori esterni, allora non scatta alcun rimborso. Le perizie tecniche lo accetteranno a breve. I clienti, che hanno avuto elettrodomestici o apparecchi danneggiati, possono fare richiesta rimborso tramite i canali ufficiali di E-Distribuzione e riceveranno risposta per le vie formali. È importante tenere gli oggetti danneggiati e gli scontrini per eventuali riparazioni/sostituzioni delle apparecchiature. Per ogni segnalazioni contattare il servizio clienti al numero 803 500".

Lisa Ciardi