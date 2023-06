Sbagliato negare l’eccellenza privata

Passando per Milano mi è capitato di vedere il cosiddetto "bosco verticale", ovvero i due palazzi residenziali progettati da Stefano Boeri nel nuovo quartiere di Isola, e di restarne affascinato. "Milano vicino all’Europa", cantava Lucio Dalla, e, anche se non ho certo i soldi per acquistare un appartamento nella zona (i prezzi vanno dai 12.000 ai 15.000 euro al metro quadro), quando visiti l’area hai l’impressione di essere dentro un futuro bello di tecnologia e orgoglio made in Italy. Penso a tutto ciò riflettendo sulle ultime uscite intorno alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Anche qui, come a Milano, una vecchia area dismessa è stata acquistata da un privato, ovvero un fondo immobiliare internazionale, che al posto del vecchio stabilimento di architettura razionalista sta facendo nascere un nuovo quartiere ipertecnologico fatto non solo di appartamenti ma anche di scuole, uffici, un hotel, uno studentato e un birrificio. La cosa può piacere o meno. Ma scagliarsi in maniera feroce contro ciò come ha fatto la segretaria della Cgil fiorentina, colpisce assai. Costei, infatti, in un convegno ha affermato tout court che siccome nella struttura "ci sono monolocali che costano mezzo milione di euro e un lavoratore non può permetterseli, è ora di dire basta a interventi di questo genere". Ora: chi scrive è un signore medio borghese. Lo stesso: se tutte le cose che non potessi permettermi fossero bandite, ho come l’idea che non solo il mondo sarebbe più piatto ma anche l’economia andrebbe a rotoli. Il problema come sempre credo sia la misura. Se quello della Manifattura fosse infatti l’unico modello immobiliare della città sarebbe una follia, ma non è così. Quella è un’eccellenza, un investimento futuribile fatto con capitali privati che non toglie niente al resto ma aggiunge. E Firenze, per fortuna, fin dai tempi dell’Isolotto, ha chiaro che per rispondere al bisogno di case i modelli sono altri, e molti passano per il pubblico. Per questo, negare l’eccellenza privata, più che un modo per aumentare la disponibilità abitativa sembra quasi un risentimento, un’acredine. Ma oramai in questo tempo confuso, dall’economia alla politica fino allo sport, il rancore sembra essere il propulsore principale di ogni cosa. Un elemento che muove tutto ma non fa bene a nessuno.